العاجل: طرد خالد عيسى «غير صحيح».. ولا وجود لركلة جزاء «برتقالية»

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل إن قرار حكم مباراة العين والوصل عمر آل علي بطرد حارس مرمى العين خالد عيسى في الدقيقة 29 «غير صحيح»، وذلك بداعي ملامسته الكرة بيده خارج منطقة الجزاء خلال محاولته إبعاد الكرة عن مهاجم الوصل علي صالح خلال لقاء الفريقين، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في العين في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «إن حارس العين كان يستحق في هذه الحالة البطاقة الصفراء وليس الحمراء».

وأضاف: «بالنسبة لطرد الحارس خالد عيسى فإن هناك أربعة معايير تحكيمية في هذه الحالة منها ثلاثة اكتملت وهي الاتجاه على المرمى ووضعية المدافعين في هذه الحالة والمسافة في حين أن المعيار الرابع لم يكتمل وهو حالة السيطرة عند ارتكاب خالد عيسى للمخالفة إذ أن الكرة كانت خلف مهاجم الوصل لذلك فإنه في هذه الحالة فإن الأمر يتحول من طرد إلى إنذار فقط».

وأضاف العاجل «بالنسبة لإلغاء هدف للعين سجله اللاعب المغربي سفيان رحيمي في الشوط الأول فإن قرار الحكم كان صحيحاً لوجود حالة تسلل واضحة بعد الاستعانة بالحكم الفيديو كما أن قرار الحكم أيضا بإلغاء هدف للعين في الشوط الثاني بعد الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو (الفار) كان صحيحاً لوجود مخالفة من قبل مهاجم العين بلمسه مدافع الوصل من الخلف بالركبة وعرقلته قبل تسجيل الهدف لذلك تم إلغاء الهدف».

وانتهت مباراة العين والوصل بفوز العين بهدف نظيف وتأهله للمباراة النهائية مستفيدا من تعادله سلبيا في الذهاب، في حين تأهل الشارقة رغم تعادله أمام عجمان 1-1 مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب 2-1.

وعلى صعيد المباراة الثانية بين عجمان والشارقة التي شهدت مطالبة «البرتقالي» بركلة جزاء في الشوط الثاني، قال العاجل: «قرار الحكم محمد عبد الله حسن كان سليما بعدم وجود ركلة جزاء وذلك بعد الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو كونه لا توجد مخالفة أو حالة مسك أو عرقلة للاعب عجمان بل كان مجرد التحام طبيعي في كرة القدم».

وأضاف «كما ان قرار الحكم بإلغاء هدف للشارقة بعد الاستعانة بالحكم الفيديو كان سليما لوجود تسلل».