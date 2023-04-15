27 خيلاً في كأسي الوثبة للخيول بمونت مارسان

يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، اليوم، مشاركة 27 خيلاً عربياً أصيلاً في سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، تبلغ قيمة جوائزهما 32 ألف يورو، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام السباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فال دادور لمسافة 2150 متراً، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وتشارك فيه (12) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «شجاع» لياس للسباقات، بإشراف جي لومير، وقيادة اورتيز مندزابل، الفائز في مشاركته الأخيرة بفارق أربعة أطوال. ويحمل السباق الثاني اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وتشارك فيه (15) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «حمزة» لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل.