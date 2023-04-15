نهائي كأس «ملاك وشركاء» البولو بين «أسود» و«صقور» دبي

قاد محمد الحبتور فريقه «صقور دبي» إلى فوز كبير على منافسه فريق «نسور دبي» بستة أهداف ونصف مقابل أربعة بعد مباراة قوية.

وسجل محمد الحبتور «سوبر هاترك» وشكل مع رجا أبوالجبين ثنائياً متفاهماً.

أما المباراة الثانية فقد حقق فيها فريق «أسود دبي» انتصاراً مستحقاً على «نمور دبي» بسبعة أهداف مقابل هدفين ونصف بعد مباراة لم يجد فيها الأسود منافسة حقيقية.

وتختتم بطولة كأس ملاك وشركاء البولو 2023، اليوم، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بإقامة مباراتين تجمع المباراة الرئيسة بين «صقور دبي» و«أسود دبي» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، فيما يسبق المباراة المرتقبة مباراة كأس الترضية بين فريقي «نمور دبي» و«نسور دبي».