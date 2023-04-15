الشارقة يحبط "البرتقالي" ويضرب موعداً مع العين في نهائي الكأس

ضرب الشارقة موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تخطى بصعوبة بالغة عجمان بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، بعد التمديد لوقت إضافي في أعقاب انتهاء الزمن الفعلي للمباراة بفوز عجمان، بهدف سجله المغربي وليد أزارو في الدقيقة 45.

واستفاد الشارقة من أفضلية فوزه ذهابا بنتيجة هدفين لهدف ليواصل بذلك حملة دفاعه عن اللقب بنجاح. وكان عجمان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، وضاعت من لاعبيه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء في الوقت الأصلي، لكن لاعبيه تأثروا من ناحية المخزون البدني، ليتمكن الشارقة من استغلال الموقف بصورة جيدة ويُسجل هدف التعادل عن طريق البديل دجانيني.

وبدأت المباراة بفترات جس النبض التي طال أمدها، إلى أن حضرت الدقيقة التاسعة والتي كادت أن تشهد هدف عكس عن طريق شاهين عبد الرحمن، الذي أراد استرجاع الكرة إلى حارس مرماه عادل الحوسني، والذي تواجد خارج مرماه ولكن من حُسن حظه علت العارضة وتحولت إلى ضربة ركنية.

وظهر عجمان بصورة أفضل في الأوقات التالية وهدد مرمى ضيفه من ضربة ثابتة، لكن الحائط البشرى تصدى لتسديدة فراس بالعربي وسط مطالب من لاعبي البرتقالي باحتساب ضربة جزاء دون استجابة من الحكم الدولي محمد عبدالله حسن.

ولكن الشارقة استفاق في النصف الثاني للشوط الأول، وتواجد بكثافة في وسط ملعب عجمان، مع بعض المحاولات لتهديد مرمى أصحاب الأرض كان أبرزها تسديدة عثمان كمارا، وتصدى لها علي الحوسني على مرتين "27".

ثم عاد ألكاسير وأهدر على الشارقة فرصة التقدم في مناسبتين متتاليتين، الأولى تصدى لها حارس عجمان، والثانية لعبها بمحاذاة القائم "34".

وقبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس، نجح وليد أزارو في أن يمنح البرتقالي التقدم بعد تمريرة مثالية من زميله بالعربي ضرب بها قلبي الدفاع وحولها برأسه إلى داخل الشباك. ولم يظهر على الشارقة أي ردة فعل في بداية الشوط الثاني وظل على تحفظه الدفاعي رغم نزول كايو الا أن الدفاع المنظم للبرتقالي دون أن يتعرض مرماه لأي تهديد يُذكر.

ولم يستفد عجمان من سوء حالة وضع فريق الشارقة وخطوطه المتباعدة على الرغم من أن أكثر من فرصة قد سنحت للمغربي وليد أزارو، ولكنه افتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى. وفي الشوطين الإضافيين، نجح البديل دجانيني أن يُدرك التعادل بعد كرة طولية انفرد على اثرها بالمرمى ووضع الكرة لحظة خروج الحارس لملاقاته.