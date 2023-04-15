سيتي يهزم الرمس ويعزز حظوظه في البقاء

عزز فريق سيتي حظوظه بالبقاء للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى بعد فوزه مساء أمس، على ضيفه الرمس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب نادي البطائح، ليصبح رصيد سيتي 22 نقطة في المركز الخامس عشر لترتيب فرق البطولة وابتعد عن اقرب منافسيه على البقاء فريق بينونة والذي يبلغ رصيده 15 نقطة في المركز ما قبل الاخير.

سجل هدفي سيتي النيجيري اديبا في الدقيقة 38، والكاميروني لافيسا في الدقيقة 52، بينما سجل لصالح فريق الرمس البرازيلي رونالدو بريتي في الدقيقة 66، وبالرغم من خسارته للمباراة واصل الرمس تواجده في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.