واقعية العين تتغلب على أفضلية الوصل.. و"الزعيم" إلى نهائي الكأس

بلغ فريق العين نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه بهدف نظيف مساء اليوم، على حساب ضيفه الوصل في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد في إياب نصف النهائي، مستفيداً من تعادله السلبي ذهاباً، في لقاء كان فيه "الامبراطور" الطرق الافضل، لكن منافسه "الزعيم" خاض اللقاء بواقعية وخطف بطاقة التأهل. ويلتقي العين في النهائي مع الشارقة الفائز بصعوبة على عجمان اليوم.

وسجل فريق العين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه البرازيلي إيريك جورجينتس في الدقيقة 24 عقب مجهود بدني كبير، إذ كان هو من بدأ الهجمة في منطقة فريقه فيما وصلته الكرة لاحقاً داخل منطقة جزاء الوصل.

وكان أصحاب الأرض قد أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 عقب حصول حارس مرماهم خالد عيسى على بطاقة حمراء مباشرة أثر استخدامه يده اليسرى خارج منطقة الجزاء، خلال محاولة ابعاد الكرة من المهاجم علي صالح.

ولم يستفد الضيوف من النقص العددي بسبب الاداء الدفاعي المحكم، الذي لجأ اليه لاعبو فريق العين لايقاف الهجمات، كما تألق من خلفهم الحارس البديل محمد بوسندة.