الشارقة يتمسك بصدارة دوري أقوياء اليد

تمسك الشارقة بصدارة دوري أقوياء اليد بفوزه على العين 32-22 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري العام لكرة اليد، مساء الجمعة، على صالة نادي الشارقة الرياضي.

ورفع "الملك" رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة ويقترب من حسم الدرع السابع على التوالي والسابع عشر في تاريخه.

في المقابل حافظ شباب الأهلي على حظوظه في المنافسة على اللقب بتغلبه على النصر 28-26 ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.