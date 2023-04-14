250 سباحاً في «دوري أبوظبي سويم فور لايف»

تنطلق غداً أولى جولات «دوري أبوظبي سويم فور لايف»، الذي ينطمه نادي أبوظبي للرياضات المائية في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وتستمر فعالياته حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل. ويهدف الدوري، الذي ينطلق بالشراكة مع كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، لتطوير رياضات الألعاب المائية، وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتنطلق الجولات بمشاركه أكثر 250 سباحاً وسباحة من كل الجنسيات، يمثلون 15 نادياً وأكاديمية خاصة، وأكتر من 40 مدرباً ومدربة. وتتضمن الفعاليات تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى، وذلك ضمن الخطة الفنية لتشجيع السباحين الناشئين، كما سيتم تتويج كل الفرق بكأس المشاركة، وذلك لدعهم وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الرياضات المائية.

ويعد «دوري أبوظبي سويم فور لايف» مبادرة رياضية مجتمعية، تعمل على تفعيل الخطط الفنية والأهداف الأساسية لنادي أبوظبي للرياضات المائية، ويتضمن الدوري سلسلة من البطولات ومهرجانات السباحة المجتمعية.