عبدالهادي: أحب التمر بالمكسرات والرز الأبيض على مائدة الإفطار

شدد لاعب وسط عجمان، ناصر عبدالهادي، على أنه يفتقد هذا العام المشاركة في الدورات الرمضانية، لارتباطه مع «البرتقالي» بمباريات الدوري وكأس رئيس الدولة.

وأكد عبدالهادي أنه كان ينتظر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورات الرمضانية التي كانت تقام في دبي والشارقة، بسبب الإقبال الجماهيري عليها.

وتحدث لاعب وسط عجمان عن ذكرياته مع شهر رمضان، وأشهر الوجبات التي يُحب أن يتناولها، مشيراً إلى أنه يحب التمر بالمكسرات والرز الأبيض على مائدة الإفطار، وتحدث عن مستقبله مع «البرتقالي»، وتوقعاته لمباراة فريقه مع الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

«الإمارات اليوم» التقت عبدالهادي، وأجرت معه الحوار الآتي:

- في البداية، ما أبرز ذكرياتك مع شهر رمضان؟

-- أشهر الذكريات هي المشاركة في الدورات الرمضانية، وخصوصا دورة ند الشبا، التي كنت أحب دائماً الظهور فيها مع توقف النشاط الكروي، فاللعب في الدورات الرمضانية كان هواية دائمة بالنسبة لي، وكنت دائم الظهور فيها، وهذا ما افتقدته في العامين الحالي والماضي، بسبب تغيير مواعيد الشهر الفضيل، وتزامن حضوره مع مباريات الدوري، ولكن في بعض الأحيان وحينما نحصل على راحة

، أتحين الفرصة لمشاهدة بعض المباريات الرمضانية من المدرجات.

- ما أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال الشهر الفضيل؟

-- أتذكر في عام 2014، أنني كنت أشارك في دورة رمضانية، وسقطت على الأرض لتنكسر إصبعي، ولم أشعر بعدها بالإصابة، إلا بأحد زملائي يُخبرني بأن إصبعي قد تحركت من مكانها، ما فرض التدخل الجراحي، لإعادة الإصبع إلى مكانها، وقد قام بعض أصدقائي بتصوير الإصابة، ويحرصون

خلال شهر رمضان دوماً على تهنئتي بقدوم الشهر الفضيل بإرسال صورة الإصابة لي عبر خاصية «واتس أب».

- ما أشهر الوجبات التي تحرص على تناولها على وجبة الإفطار؟

-- أبرزها وأهمها، التمر مع المكسرات التي تقوم بإعدادها الوالدة، مع تناول الرز الأبيض واللبن، فأنا لست من هواة كثرة الطعام، خصوصاً في الأيام التي أتدرب فيها بعد الإفطار مباشرة، وأحب أن أتناول وجبة السحور مبكراً، وتحديداً قبل الواحدة والنصف، لأخلد بعدها إلى النوم

للقيام وقت الفجر، إذ لست من هواة السهر.

- ماذا تتوقع لمباراة عجمان مع الشارقة مساء اليوم؟

-- مباراة صعبة ليست على عجمان فقط، وإنما أيضاً على الشارقة، ويمكن القول إن حظوظ الفريقين في التأهل إلى النهائي 50% إلى 50%، رغم أن الشارقة يتمتع بأفضلية الفوز ذهاباً 2-1، لكن هذا لا يعني أنه ضمن التأهل أو فرصة عجمان ستكون صعبة، بل على العكس نحن نملك الرغبة القوية لتحقيق نتيجة إيجابية، ودائماً الفريق الذي يلعب على فرصة واحدة، تكون حظوظه في الفوز هي الأقوى.

- أخيراً، ما مستقبلك مع عجمان مع انتهاء فترة إعارتك له هذا الموسم؟

-- حتى الآن لم يتحدث معي أحد من مسؤولي النادي بشأن التجديد، ولو سألني أحد عن رغبتي فسأختار البرتقالي، كوني واحداً من أبناء النادي، صحيح أنني انتقلت لأندية أخرى عبر السنوات الماضية، لكن يبقى للبرتقالي تقدير خاص عندي، فالأجواء الموجودة داخل غرفة خلع الملابس، وعلاقة اللاعبين مع بعضهم بعضاً، وعلاقتهم مع الإدارة والجهاز الفني من الصعب أن تجدها في مكان آخر.

حظوظ الشارقة وعجمان في التأهل إلى النهائي متساوية.

«الشارقة يتمتع بأفضلية الفوز ذهاباً 2-1، ولا يعني هذا أنه ضمن التأهل.

ناصر عبدالهادي:

«أفتقد اللعب في دورات رمضان لارتباطي بالدوري والكأس».

«تعرضت لأصعب إصابة في إحدى الدورات الرمضانية».