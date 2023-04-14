«سيتي» و«الرمس» يدشنان الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى

تنطلق عند الساعة الـ10 من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراة فريقي «سيتي» و«الرمس» على ملعب نادي البطائح.

وتتواصل المباريات غداً بإقامة ثلاث مباريات تجمع دبا الحصن مع التعاون، والعروبة مع العربي، وبينونة مع الجزيرة الحمراء، بينما ستشهد ملاعب الهواة الأحد المقبل إقامة أربع مباريات، يلتقي فيها «غلف إف سي» مع مسافي، وحتا مع الذيد، والفجيرة مع الحمرية، والإمارات مع مصفوت.

ويتصدر دوري الدرجة الأولى فريق حتا برصيد 65 نقطة، يليه دبا الحصن 57، والإمارات 56، وهي الفرق الثلاثة التي تتنافس للظفر ببطاقتي الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بينما يأتي رابعاً مصفوت برصيد 49 نقطة، ثم الحمرية 45، يليهما العربي 42، ومسافي 40، والعروبة 38، والذيد 37، ثم الفجيرة 35، والتعاون 35، والجزيرة الحمراء 32، و«غلف إف سي» 32، والرمس 29، و«سيتي» 19، ثم بينونة 15، وفرسان هسبانيا 13 نقطة.

وتبرز إلى الواجهة ثلاث مباريات مهمة، هي دبا الحصن مع التعاون، وحتا مع الذيد، والإمارات مع الصقور، في مواجهات حاسمة لا مجال فيها لهدر النقاط من قبل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ويبرز في الواجهة فريق حتا الأقرب للصعود لدوري الأضواء.