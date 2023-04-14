الوحدة يتعادل مع دبا في الوقت "فوق الضائع"!

تعادل دبا الفجيرة مع ضيفه الوحدة 1-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فيما تعثر الوحدة في سباق المنافسة على اللقب بعدما أصبح رصيده 42 نقطة.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز دبا الفجيرة الذي تقدم لغاية الدقيقة 90+7 قبل ان يسجل الوحدة هدف التعادل القاتل في 90+8.

أظهر فريق دبا الفجيرة أفضلية في الشوط الاول بتنظيم المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة بينما ضغط الوحدة من على طرفي الملعب

وكانت أول محاولة خطرة التي سددها لاعب الوحدة محمود خميس رأسية ذهبت الى خارج الملعب في الدقيقة 21 ، وكاد دبا الفجيرة ان يتقدم بهدف السبق بعد تسديدة ابراهيم اليعقوبي من خارج منطقة الجزاء وتمكن حارس الوحدة محمد الشامسي من التصدي لها ببسالة في الدقيقة 32.

وكاد الوحدة ان يسجل اول اهداف المباراة بعد كرة تلقاها اسماعيل مطر داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الى جنب القائم في الدقيقة 40 بعد مزاحمة مدافع دبا البرازيلي مارسيلو.

افتتح دبا الفجيرة تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي جاندير بيرنو بعد هجمة قادها النواخذة من وسط الملعب، وانفرد بها الثنائي أوليفيرا وجاندير الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 47.

وغيّر الوحدة تكتيكه الى التسديد من خارج الجزاء للتغلب على دفاع المنطقة اذ سجل البرازيلي بيدرو كرتين امسكهما حارس دبا محمد سالم.

وانقذ الحارس نفسه كرة هدف محقق بعد راسية لعبها احمد راشد ابعدها لترتطم بالعارضة وابعد عن منطقة الخطر في الدقيقة 71.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد طرد احمد راشد، واضاع جواو بيدرو فرصة التعديل في الدقيقة 88 عندما سدد الى الخارج وهو داخل المنطقة.

وأشار حكم المباراة إلى سبع دقائق كوقت بدل ضائع الا لكن اللعب استمر تسع دقائق شهدت تسجيل الوحدة هدف التعادل عن طريق علاء الدين زهير في الدقيقة 90+8.