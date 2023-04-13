رغم «ضربة القائم».. الحوسني جاهز لحماية عرين عجمان أمام الشارقة

أكد مدرب حراس مرمى عجمان، عمر توفيق، على جاهزية حارس الفريق الأول، علي الحوسني، للمشاركة في مباراة العودة أمام الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، التي ستقام غداً في ملعب عجمان، إذ تماثل اللاعب للشفاء من الضربة القوية التي ارتطم خلالها بالقائم، في مباراة الوصل بالجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، التي أقيمت الأحد الماضي.

وكانت سيارة الإسعاف قد نقلت حارس مرمى «البرتقالي» إلى المستشفى، بعدما وضح التأثير الشديد عليه نتيجة الضربة التي تعرض لها خلال مباراة الإمبراطور.

ونجح عجمان في تحقيق فوز كبير على ضيفه الوصل 4-2، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 38، ويواصل عروضه ونتائجه القوية في الدوري.

وقال عمر توفيق لـ«الإمارات اليوم»: «علي الحوسني شارك في تدريب للفريق أول من أمس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق ليوم واحد بعد مباراة الوصل، واللاعب حالته الصحية والفنية ممتازة، وهو جاهز للدفاع عن عرين عجمان في مباراة الشارقة غداً».

وأضاف: «الحارس تعرض لضربة في القائم، فقد إثرها الاتزان بعض الشيء، وقد فضّل الجهاز الطبي نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات المطلوبة من إشاعة وتحاليل، للاطمئنان على حالته الصحية، والتي أكدت جميعها أن حالة الحوسني الطبية ليس بها أي إصابة، وقد فضّل أن يكون موجوداً في التدريبات أول من أمس، ليكون إلى جانب الفريق في تحضيراته للمباراة المصيرية ضد الشارقة».

وفيما إذا كان يعتقد أن حراسة المرمى في عجمان كان من الممكن أن تتعرض لمشكلة إذا غاب الحوسني عن مباراة الشارقة، قال عمر توفيق: «بالتأكيد علي الحوسني من الحراس المميزين، ليس في عجمان فحسب، وإنما على مستوى الدوري الإماراتي كافة، ووجوده مع البرتقالي في المباريات يُعطي الفريق قوة إضافية كبيرة، ولكن في الوقت

نفسه عجمان يتميز هذا الموسم بأن لديه تشكيلة قوية من حراس المرمى، ربما لا تتوافر لدى الكثير من الأندية، فلدينا الحارس محمد يوسف، وهو من الحراس المميزين، وله تجارب ناجحة مع أندية عدة، خصوصاً الشارقة، وأيضا لدينا الحارس يوسف أحمد، وهو من العناصر الواعدة في حراسة المرمى، ولا أعتقد أن عجمان كان سُيعاني مشكلات إذا ما غاب الحوسني عن المباراة، لوجود أكثر من حارس جاهز في أي وقت».

وحول أسباب غياب الحارس محمد يوسف عن الظهور في مباريات عجمان هذا الموسم، قال: «محمد يوسف التحق بمعسكر الفريق مع بداية الموسم متأخراً لظروف التعاقد معه، وكان بحاجة لبعض الوقت والجاهزية الفنية والبدنية، فكان الحارس علي الحوسني هو الأجهز في ذلك الوقت، كونه أيضاً الحارس الأساسي منذ سنوات، وكان حظ محمد يوسف عاثراً بإصابة قوية تعرض لها طال أمدها لمدة شهرين كاملين، ما جعل من الصعوبة الدفع به في المباريات، لكنه حالياً في قمة جاهزيته البدنية، وبحاجة لثلاث مواجهات لاستعادة حاسة المباريات».

وانتهت مباراة الذهاب بين عجمان والشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بفوز الشارقة 2-.1