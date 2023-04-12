غوران يقطع وعداً لجماهير عجمان: سنفوز على الشارقة

قطع مدرب عجمان، الصربي غوران وعداً على نفسه لجماهير فريقه، بأنه سيفوز على الشارقة يوم الجمعة المقبل، في لقاء العودة الذي سيجمعهما ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال غوران للصحافيين: "صحيح أن الشارقة قد فاز علينا هذا الموسم في ثلاث مناسبات سابقة، لكننا في هذه المرة سنكسر هذا التفوق وسنحقق الفوز، ومن ثَم التأهل للمباراة النهائية في الكأس".

وأضاف: "في المرات الثلاث الماضية التي فاز فيها الشارقة، لم يفز لأنه الأفضل، لكنه فاز ببعض الأخطاء التي يمكن وصفها بالفردية، أنا أثق بلاعبي عجمان وبقدرتهم على أن يكونوا في الوعد أمام جماهيرهم وسيحققون الفوز، خصوصا وأن الفريق كان الطرف الأفضل في مباراة الذهاب، وجميع الاحصائيات والأرقام أكدت على ذلك، وأثق أننا سنقدم أفضل ما لدينا في مباراة الجمعة، وسنستغل عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة لتحقيق هدفنا من اللقاء".

وتوقع غوران، ألا يُغير الشارقة من استراتيجية لعبه، مؤكدا "أتوقع أن يلعب الشارقة بنفس أسلوبه الذي يعتمد عليه من بداية الموسم والذي يعتمد على الضغط الدائم في وسط الملعب وقوة الانقضاض، الفريقان يعرفان جيداً بعضهما، ولا أتوقع أي مفاجآت فيما يتعلق بالتشكيلة أو طريقة اللعب، والنتيجة ستعتمد على عامل التوفيق، واللعب بروح قتالية عالية".