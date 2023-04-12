الشارقة يستعد لإياب الكأس أمام عجمان بـ 4 خطوات

عاد فريق الشارقة للانتظام في التدريبات اليومية مجدداً، عقب مباراته الأخيرة أمام الظفرة، التي فاز فيها بصعوبة بهدف نظيف ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك، وذلك استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام عجمان، بعد غدٍ، في لقاء الإياب في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بعدما فاز الشارقة في لقاء الذهاب 2-1.

وتبرز أربع خطوات يقوم بها نادي الشارقة حالياً للتحضير للمواجهة طمعاً في الفوز وحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية وصولاً للقب الـ10 في تاريخ النادي، وتتمثل في قيام مدرب الفريق الروماني كوزمين بإعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد من الناحية الفنية، والعمل على إيجاد الحلول لبعض المشكلات الهجومية التي يعانيها الفريق، بجانب مساعيه لعودة الفريق إلى مساره الصحيح، من خلال قوة الأداء الفني خصوصاً بعد الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به الشارقة في مباراته الأخيرة أمام الظفرة بعدما حقق الفوز بصعوبة، إضافة إلى أن كوزمين يسابق الزمن من أجل استعادة خدمات بعض اللاعبين الذين غابوا عن الفريق في مباراة الظفرة للأخيرة بداعي الإصابة، خصوصاً المهاجم البرازيلي كايو لوكاس، الذي يعاني آلاماً في الظهر، وكذلك مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني.

من جهة أخرى، تسعى إدارة الشارقة إلى حشد أكبر عدد من الجمهور لمساندة الفريق، وحضور الجمهور الشرقاوي في هذه المباراة بعد قرار اتحاد الكرة الأخير بتوزيع نسب الجمهور في المدرجات بواقع 50% لجمهور كل فريق.

الخطوات الـ 4

- إعادة ترتيب كوزمين لأوراق الفريق فنياً.

- إيجاد الحلول لبعض المشكلات الهجومية.

- استعادة خدمات كايو لوكاس الذي يعاني آلاماً في الظهر.

- العمل على عودة مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني للتشكيلة.