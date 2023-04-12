اتحاد الدراجات ينظم بطولة «رمضان للطريق والمضمار»

نظم اتحاد الدراجات بطولة رمضان للمضمار والطريق للناشئين والأشبال بهدف المحافظة على مستوى اللاعبين وتجهيزهم للموسم المقبل إضافة إلى تشكيل قاعدة جديدة من الدراجين للمنتخبات الوطنية، خصوصاً في سباق المضمار، الذي أقيم في مضمار زايد بالشارقة، وشهد مشاركة أكثر من 25 دراجاً، بجانب 77 دراجاً في بطولة الطريق التي أقيمت في الحمرية.

شهد السباقات رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، وعدد كبير من مدربي الأندية، وبحضور عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، وبدر ثاني مدرب المنتخب.

وأسفر سباق المطاردة الفردية عن فوز محمد العليلي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني إبراهيم يوسف من نادي خورفكان، وحل عبيد ماجد من نادي الحمرية في المركز الثالث.

وفي سباق الكيلو فاز محمد عبيد العليلي من نادي الحمرية بالمركز الأول، وناصر عيد من نادي النصر بالمركز الثاني، وإبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بالمركز الثالث.