رغم «ضربة القائم».. الحوسني جاهز لحماية عرين عجمان أمام الشارقة

أكد مدرب حراس مرمى عجمان عمر توفيق على جاهزية الحارس علي الحوسني للمشاركة في مباراة العودة أمام الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، الجمعة، إذ تماثل للشفاء من الضربة القوية التي ارتطم خلالها بالقائم، في مباراة الوصل بدوري أدنوك للمحترفين الأحد الماضي.

وكانت سيارة الإسعاف قد نقلت حارس مرمى عجمان للمستشفى بعدما وضح التأثر الشديد عليه نتيجة الضربة التي تعرض لها خلال مباراة الامبراطور.

ونجح عجمان في تحقيق فوز كبير على ضيفه الوصل 4-2 ليرفع الفريق رصيده للنقطة 38 ويواصل عروضه ونتائجه القوية في الدوري.

وقال عمر توفيق لـ «الامارات اليوم»: «علي الحوسني شارك في أول تدريب للفريق (الثلاثاء) بعد الراحة التي حصل عليها الفريق ليوم واحد بعد مباراة الوصل، واللاعب حالته الصحية والفنية ممتازة وهو جاهز للدفاع عن عرين عجمان في مباراة الشارقة يوم الجمعة المقبلة».

وأضاف: «الحارس تعرض لضربة في القائم، فقد على أثارها الاتزان بعض الشيء، وقد فضل الجهاز الطبي نقله للمستشفى لإجراء الإسعافات المطلوبة من اشاعات وتحليل للاطمئنان على حالته الصحية والتي أكدت جميعها أن حالة الحوسني الطبية ليس بها أي إصابة، وقد فضل أن يكون متواجداً في التدريبات أمس، ليكون إلى جانب الفريق في تحضيراته للمباراة المصيرية ضد الشارقة».