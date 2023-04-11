3 ميداليات للإمارات في بطولة «سكوبيا للتايكواندو»

أحرز المنتخب الوطني للتايكواندو ثلاث ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وبرونزية)، خلال مشاركتهم في بطولة سكوبيا المفتوحة عيار النجمة الواحدة (G1)، التي أقيمت في مقدونيا الشمالية يومي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة لاعبين من 30 دولة. حيث حصل اللاعب أحمد خالد على الميدالية الذهبية في فئة الشباب، وحصل اللاعب يحيى عمر على الميدالية الفضية فئة الناشئين، بينما حصل اللاعب محمد خالد على الميدالية البرونزية في فئة الشباب.