شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين أفضلية كبيرة لفريقي عجمان والجزيرة في صدارة التقييم وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بأراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور عجمان والمغربي وليد أزارو وعلي مبخوت ومارسيل كايزر وماجد ناصر على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة التي ستشهد مباراة مؤجلة بين دبا الفجيرة والوحدة الخميس المقبل.

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