4 مباريات ودية لـ «أبيض الشاطئية» استعداداً لكأس العرب

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض أربع مباريات دولية ودية في معسكره الداخلي الحالي باتحاد الكرة في دبي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل. ومن المقرر أن يلتقي «أبيض الشاطئية

» مع منتخب بيلاروسيا يومي 12 و15 أبريل الجاري، بينما يواجه منتخب روسيا يومي 14 و16، وتُقام المباريات على الملعب الرملي بمقر الاتحاد بدبي في تمام الساعة الـ10 مساءً.

ويأتي المعسكر الحالي للمنتخب الوطني بعد مشاركته أخيراً في بطولة كأس آسيا «تايلاند 2023»، التي نجح خلالها في حصد المركز الرابع، وفي ظل اهتمام اتحاد الكرة، وحرصه على توفير التحضيرات اللازمة للمشاركات المقبلة.