«دبا تجمعنا» الرمضانية تختتم اليوم

تُختتم في الـ10 من مساء اليوم، البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا»، التي نظمها نادي دبا الرياضي الثقافي من 25 مارس بمشاركة 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً، وتأهل فريقا الهلال والسيف إلى نهائي بطولة الأشبال مواليد 2009-2010، كما تأهل فريقا نجوم المشاهير وضدنا إلى نهائي بطولة البراعم مواليد 2011-2012-2013.

وتُقام مباراة نهائي البطولة الرمضانية لفئة الأشبال بين فريقي الهلال والسيف، بينما يواجه فريق نجوم المشاهير فريق ضدنا لتحديد هوية بطل مسابقة البراعم، ويعقب مباراتي النهائي حفل تتويج الأبطال وتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الظنحاني، أن البطولة حققت العديد من الأهداف، وطبقت شعار «دبا تجمعنا» على أرض الواقع في ليالي رمضانية رياضية واجتماعية، شهدت تفاعلاً لافتاً من عائلات اللاعبين والجماهير.

وأضاف الظنحاني: «لابد من تقديم شكر خاص للعائلات والجماهير التي حضرت وشجعت فرقها بروح رياضية عالية، وتفاعلت مع شعار (دبا تجمعنا)، بالعديد من المبادرات الإيجابية تعزيزاً للروابط الاجتماعية».

وشدد الظنحاني على أن الجميع خرج رابحاً من بطولة دبا تجمعنا ولا خاسر على الإطلاق، مشيراً إلى أن جميع الفرق لعبت بقوة وأظهرت إمكانات فنية رائعة، ما مثل فرصة لكشافي النادي لاستكشاف المواهب.