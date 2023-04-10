حتا يهزم مصفوت ويواصل الزحف نحو دوري «المحترفين»

حقق حتا فوزا ثمينا على مضيفه مصفوت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 65 نقطة ويقترب بشكل كبير من الصعود الى دوري أدنوك للمحترفين بعد ان وسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث فريق الإمارات الى تسع نقاط بينما تجمد رصيد مصفوت عند 49 نقطة.

سجل مصفوت هدف الافتتاح عم البرازيلي واليسون اليكس في الدقيقة 19، قبل ان يعود حتا ويسجل هدفين عن طريق الهولندي ميشيل تي فيردي في الدقيقة 44 و 75 وهدف اخر سجله الانجليزي بينيك افوبي في الدقيقة 49.

وفي مفاجاة الجولة فاز مسافي على فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، ليتجمد رصيد "الصقور" عند 56 نقطة في المركز الثالث بينما اصبح رصيد مسافي 40 في المركز السابع.

سجل مسافي هدفه الاول في الدقيقة 8 عن طريق لاعبه عبدالله راشد، وسجل له البرازيلي اميجيرو كريستوفر في الدقيقة 78 الهدف الثاني بينما سجل للإمارات البرازيلي ليذيري في الدقيقة 32.

وفاز الفجيرة على مضيفه التعاون برباعية نظيفة حيث سجل البرازيلي جواو هدفين في الدقيقتين 37 و62، والبرازيلي بروسبير في الدقيقة 64 والجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 67 ليصبح رصيد الفجيرة 35 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة ايضا في المركز الحادي عشر.

وتعادل الحمرية مع غلف إف سي بهدفين لكل منهما، وسجل للحمرية السوري مارديك 39 ورائد دربالي 62، بينما سجل هدفي «غلف إف سي» السنغالي كمارا 36 والبرازيلي لوكاس 73، ليصبح رصيد الحمرية 45 نقطة في المركز الخامس، و«غلف إف سي» 32 في المركز الثاني عشر.