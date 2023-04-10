دوري أدنوك للمحترفين.. لاعب بديل يقود الشارقة للفوز على الظفرة

قاد مهاجم الشارقة البديل سالم صالح فريقه لفوز صعب على ضيفه الظفرة بهدف نظيف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشارقة ضمن مباريات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليقفز الشارقة برصيده إلى النقطة 42 فيما قربت هذه الخسارة الظفرة من الهبوط لدوري الهواة بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط فقط في المركز الأخير.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 75 ليتمكن اللاعب البديل سالم صالح من تسجيل هدف المباراة الوحيد من تسديدة رأسية.

ورغم سيطرة الشارقة لمجريات اللعب على مدار شوطي المباراة الا انه عانى كثيرا وافتقد للفاعلية والحلول الهجومية بجانب بسالة حارس الظفرة في الدفاع عن مرماه، قبل أن يتمكن الشارقة من تسجيل هدف الفوز.

