العين يهزم خورفكان 3- صفر في 12 دقيقة

حقق العين فوزا مهما على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين ليصبح بذلك رصيد العين 44 نقطة في المركز الثاني ويحافظ على فارق الخمس النقاط بينه وبين المتصدر شباب الاهلي الذي يبلغ رصيده 49 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة.

وعلى الرغم من أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، الإ أن الوضوع اختلف في الشوط الثاني حيث شهد سيطرة عيناوية كبيرة، حيث افتتح تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي ايريك في الدقيقة 54، وأضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل الروماني يارمولينكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.