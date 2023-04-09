«دادا باي» بطلاً النسخة الثانية من دورة الهوكي

ظفر فريق دادا باي بلقب النسخة الثانية لبطولة الهوكي التي نظمها الاتحاد الوطني، بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة، 5-3، في المباراة الختامية للبطولة، بينما حصل قرية الشعب على المركز الثالث فوزه على شيما الذي نال المركز الرابع، بنتيجة 3-1.

وشهد اليوم الختامي، رئيس اتحاد الهوكي، عبد الله سلطان الدح، والنائب الأول لرئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، والنائب الثاني فاطمة الرميثي، والأمين العام خالد مراد، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد الظنحاني وأحمد السويدي ومنى الغزال رئيسة اللجنة النسائية.

وحرص اتحاد الهوكي في ختام البطولة، على تكريم اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة الذي تابع المباراة الختامية، والسفير ارحمه حسين الزعابي والبروفسير محمد ابوالفرج صادق، والمدرسة الأميركية للإبداع العلمي.