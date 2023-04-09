الوحدة يصعد "البرج" ويعلن فرحة عربية

تأهل فريق الوحدة للدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان الأندية العربية الأبطال لكرة القدم وذلك على حساب منافسه البرج اللبناني بالفوز 4-صفر في مجموع المباراتين، عقب فوزه مساء اليوم بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد آل نهيان، فيما كان "العنابي" قد حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص لطرفي المقابلة لكن سوء الطالع وتألق حراس المرمى كان سبباً في أن يستمر التعادل حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت تسجل أصحاب الأرض لهدف الفوز بواسطة لاعبه البرازيلي آلان ماركيز في الدقيقة 6+90.

ويقام الدور الثاني من البطولة العربية أيضاً بنظام خروج المغلوب من مباراتين تقاما ذهاباً وإياباً، وتحدد أن تلعبا خلال الفترة من الثامن من مايو وحتى السابع من يونيو المقبلين.

سيواجه المتأهل من اللقاء الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي، والاتحاد الليبي، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين، لتحديد المتأهل والمنضم للمجموعة الرابعة بجانب كل من الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمتأهل من الرباعي؛ الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونوذايبور الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.