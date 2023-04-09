العاجل: ركلة جزاء الجزيرة أمام النصر صحيحة 100%

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم يوسف الجسمي لمصلحة فريق الجزيرة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجل منها المهاجم علي مبخوت هدف فريق الرابع في مرمى النصر، صحيحة 100%، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة 4-3 أول من أمس، ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، مشيراً إلى أن لاعب النصر سمير ميميشيفيتش حاول تكبير جسمه بيده من خلال مد يده إلى الخارج، عندما كانت الكرة باتجاه المرمى، مؤكداً أنه ورغم استدعاء حكم اللقاء من قبل تقنية الحكم الفيديو (الفار)، إلا أنه كان من الأفضل أن يأخذ الحكم القرار في هذه الحالة بنفسه دون اللجوء إلى «الفار»، لأن الحالة كانت واضحة، علماً بأن المباراة كانت تتجه للتعادل 3-3 قبل احتساب الحكم ركلة الجزاء التي سجل منها الجزيرة هدفه الرابع، وحسم بها اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، ويرفع رصيده إلى 40 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند 23 نقطة.

وأضاف عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «كان يفترض أن تكون يد لاعب النصر في جسمه أو أن يضمها عليه، لكن في اللحظة الأخيرة، فإن كوع اللاعب خرج عن جسمه، ولامست يده الكرة، لذلك فإن ركلة الجزاء صحيحة، وهذه الحالة كشفت فائدة (الفار) في مثل هذه الحالات التحكيمية».

وأكمل العاجل: «ركلة الجزاء غيرت من نتيجة المباراة، وغيرت كذلك نقاط المباراة كلها، لذلك فإن هذا القرار كان مؤثراً على المباراة، سواء إيجاباً أو سلباً، لكنني اعتبر أن هذا القرار كان إيجابياً لأن ركلة الجزاء كانت واضحة».

وشهدت هذه المباراة تسجيل مهاجم الجزيرة علي مبخوت «هاتريك» في المباراة.