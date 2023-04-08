أسرة مواطنة عاشقة للرياضة.. الأب بطل رماية والأبناء يمارسون 3 ألعاب مختلفة

اجتمعت أسرة إماراتية على حب الرياضة، لكنها اختلفت في نوع الرياضة، فالوالد أمين طاهر بطل رماية، وحقق العديد من الإنجازات المحلية والدولية، كان آخرها فوزه بالبطولة الخليجية، قبل أن يعتزل اللعبة، لتوقف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا، وكان يُمني النفس بأن يجد أحد أبنائه يُكمل مسيرته على مستوى الرماية، لكن الأب فوجئ بأن ثلاثة من أبنائه اتجهوا إلى مجالات رياضية أخرى، فالابن الأكبر (مكتوم) اتجه إلى مضمار ألعاب القوى، وأصبح أحد أبطال الدولة على مستوى الناشئين والشباب، وحقق المركز الأول في بطولة ند الشباب أول من أمس، بينما اتجه الابن الثاني (محمد) إلى رياضة الدراجات، فيما يمارس الابن الثالث (عبدالله) كرة القدم.

وقال أمين طاهر لـ«الإمارات اليوم»: «بالطبع كنت أتمنى أن يكون جميع أبنائي أو أحدهم رامياً، وقد حاولت مع نجلي الأكبر (مكتوم)، وكان دائم الحضور معي للميادين وبطولات الرماية، وعندما بدأ في ممارسة لعبة الرماية، كان حمل الأسلحة ثقيلاً عليه، فقررنا أن نؤجل مشروعه مع الرماية لبعض الوقت».

وأضاف: «دخلت علينا (كورونا)، وتوقف النشاط الرياضي بأكمله، فما كان مني إلا أن قررت الاعتزال، وكنت اتجه في الأوقات المسموح فيها بالتجول خلال فترة (كورونا) إلى الحدائق برفقة الأولاد، لنكتشف في هذا التوقيت موهبة نجلي مكتوم مع ألعاب القوى، فكان يجري في مضمار الحديقة بصورة مذهلة وسريعة، ووجدت فيه الموهبة والشغف بتلك اللعبة، فقررت أن أساعده على الانضمام لـ(أم الألعاب)، خصوصاً أنه مُغرم بتلك اللعبة، ووجدته يحبها أكثر من الرماية».

وتابع: «كنت في البداية أشرف على تدريب مكتوم بشكل يومي لفترات ليست بالقصيرة، فرب ضارة نافعة، فأنا اعتزلت بسبب (كورونا)، وموهبة نجلي مكتوم في الجري اكتشفناها في وقت (كورونا)، وتفرغت لتدريبه إلى أن عاد نشاط ألعاب القوى، فشارك في العديد من البطولات دون أن يكون منتسباً لنادٍ، وحقق مراكز متقدمة في سباقات الاتحاد، إلى أن اكتشفه نادي النصر، وقرر أن يضمه إلى صفوفه، وأصبح حالياً يشارك في العديد من البطولات المحلية».

وأوضح: «بعد نجاح تجربة مكتوم، قررت أن أترك أولادي يختارون الرياضات التي يحبونها ويمكنهم النجاح فيها، فأحدهم يلعب كرة القدم، والآخر اتجه للعبة مختلفة وهي الدراجات، فالرسالة التي أريد أن تصل إلى كل أب هي أنه ليس بالضرورة أن يكون ابنك لاعب كرة قدم لتحفزه على الرياضة، أو تكون مقتنعاً بعمله، المهم أن تكون الأسرة حريصة على أن تفسح المجال لأولادها لممارسة الرياضة بشكل عام، لأن الرياضة تعد إحدى الركائز الأساسية المكملة للصحة وللتفوق الدراسي».