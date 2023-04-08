"طيران الإمارات" تحلق بلقب بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية

تُوج فريق طيران الإمارات، بلقب بطل بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، السابع من أبريل الجاري، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

واحتل فريق رابطة المحترفين الإماراتية المركز الثاني، بعد فوز طيران الإمارات بركلات الترجيح، فيما جاء فريق أدنوك في المركز الثالث.

وكانت البطولة قد أقيمت على مدار يوم واحد، شارك فيها كل من فريق أدنوك ومصرف أبوظبي الإسلامي وطيران الإمارات، وشركة قصر الإمارات، وفنادق ريكسوس، والرصاصي، والنابوده للسيارات، وفريق رابطة المحترفين الإماراتية.

وعقب انتهاء مراسم التتويج، نظمت الرابطة حفل سحور للمشاركين في البطولة والضيوف، ألقى خلاله سعادة عبدالله ناصر كلمة جاء فيها: "أرحب بكم اليوم، حيث نلتقي معكم، لنعبر لكم عن سعادتنا البالغة بالشراكة الحقيقية مع رعاتنا؛ المؤسسات الوطنية والتجارية الداعمة، التي نسعد، في رابطة المحترفين الإماراتية، بشعاراتكم وهي تزين مسابقاتنا، وترافقنا في كل المحافل، من خلال البرامج الفعالة والمبادرات المشتركة، ونقدر لكم دوركم المجتمعي الرائد، وحرصكم على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة مستدام، والعمل على الانطلاق بشراكتنا نحو آفاق أرحب".

وتأتي هذه البطولة، التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الشركاء المميزين، وضمن برامج الفعاليات المجتمعية لمد جسور التواصل بينها وبين منتسبي هذه المؤسسات الرائدة، عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز النشاط البدني، واللقاء في أجواء شهر رمضان المبارك، لتعزيز التعاون بينها على المدى الطويل.