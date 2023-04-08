لاعب العين كوامي: فخور بالجنسية الإماراتية وأنتظر الانضمام إلى المنتخب

قال مدافع فريق العين، كوامي أتوي، إنه مدين بالكثير إلى نادي العين، وإن حمل قميص «الزعيم» كان أحد القرارات المهمة في مشواره، التي أحدثت تحولاً كبيراً وتطوراً في مستواه وحياته على كل النواحي، سواء الشخصية أو الرياضية.

وأشار خلال مقابلة مع «الإمارات اليوم» إلى أن صيف 2021 كان نقطة تحول كبيرة في مشواره، حين استفسر نادي العين عن إمكانية ضمه إلى الفريق، ليتحول الأمر إلى حقيقة في الصيف نفسه، وينطلق مشوار مميز للاعب مع «الزعيم»، كان من ثماره الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وتحدث كوامي أيضاً عن فخره بحمل الجنسية الإماراتية، ورغبته الكبيرة في رد الجميل إلى الإمارات، وانتظار استدعائه من المنتخب، لحمل القميص الوطني في الفترة المقبلة.

وعن تفاصيل انتقاله إلى العين، قال إنه خلال قضائه العطلة الصيفية في بلاده، عقب موسم 2020-2021 الذي خاضه مع خورفكان، تلقى اتصالاً من مسؤول «عيناوي» يستفسر فيه عن رأيه في الانتقال إلى «الزعيم»، وما كان مجرد استفسار في يونيو 2021 أصبح حقيقة في 7 يوليو من العام نفسه، حيث وقع على عقد حتى عام 2024.

وأضاف: «كان تحولاً كبيراً، حياتي تغيرت تماماً، كنت أعرف أن العين ناد كبير، وأنه ناجح في التقاط المواهب وتطويرها في كل النواحي، سواء من الناحية الرياضية أو حتى العقلية، كل شيء في العين هو على مستوى عال من الاحترافية».

وروى المدافع صاحب الـ22 عاماً كواليس الحصول على الجنسية الإماراتية، وقال: «كان هذا تحولاً كبيراً وقراراً مهماً للغاية في حياتي، لذلك اتخذت القرار بالتشاور مع عائلتي التي أعطتني الثقة، وبالتأكيد أنا فخور بجنسية الإمارات التي أحملها حالياً، وسأنتظر فرصتي للانضمام للمنتخب الوطني مستقبلاً، وسأجتهد لتقديم كل ما لدي».

الخيار الأول

أثبت المدافع قدراته في موسمه الأول حين توج مع العين بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وخلال الموسم الحالي يخوض العين مهمة كبيرة ومنافسة على لقب الدوري، إلى جانب بطولتي الكأس.

وفي بداية الموسم الحالي وقع كوامي في أخطاء كلفت فريقه نقاطاً مهمة، لكن مع ذلك فقد ظل الخيار الأول في الدفاع لمدرب الفريق سيرجي ريبروف، رغم أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه. لكنه ومنذ بداية الدور الثاني بدأ الفريق يجني ثمار صبر المدرب على كوامي الذي استعاد صلابته الدفاعية.

واعترف كوامي بأن ريبروف كان صبوراً للغاية معه، وقال: «مررت بفترة انخفض فيها أدائي، وكان بمقدور المدرب أن يجعلني أجلس على دكة الاحتياط، لكنه كان يثق بي، وأنا أقدر له ذلك، كانت هذه الثقة مفتاح استعادة مستواي، وأنا أشكره على صبره، بالتأكيد هو يعرف إمكاناتي، وكان يرى كيف أنني أجتهد في التدريبات لتفادي الأخطاء».

أشاد مدافع فريق العين بالمدرب ريبروف، وقدرته في الاحتفاظ بعلاقة مميزة مع جميع اللاعبين، وقال: «هو يعرف قدرات كل اللاعبين، يتحدث معنا بكلمات تمنحنا الثقة بأنفسنا، وثقته بنا تجعلنا مطالبين بأن نقدم كل ما لدينا في أرضية الملعب».

«العيناوية»

وارتفعت شعبية اللاعب من جديد لدى جماهير الفريق مع استعادته مستواه المعهود، وبدت واضحة الثقة الكبيرة للجماهير به، خصوصاً أن وجوده يمنح صلابة دفاعية للفريق، كما يقوم بطلعات هجومية ناجحة أحرز خلالها ستة أهداف منذ لعبه للعين.

وحول العلاقة المتطورة بينه وبين جماهير العين، قال كوامي: «كلنا فريق واحد، نحن نعمل مع بعضنا بعضاً لتحقيق هدف مشترك، علاقتي جيدة معهم، يقدمون لنا دعماً كبيراً ومتواصلاً في كل المباريات، سواء في ملعبنا أو خارج الديار، وآمل أن ننجح في إسعادهم بنهاية الموسم من خلال تحقيق الألقاب».

مرتبط بعائلته

من خلال الاطلاع على حساب اللاعب في «إنستغرام»، فإن صورة والدته تأخذ الحيز الأكبر من بين بقية الصور الأخرى التي لا علاقة لها بالمستطيل الأخضر، وذلك لأن والدته هي الشخصية المؤثرة في حياة إخوانه الثلاثة وشقيقتيه، كونها قامت بدور الأم والأب عقب وفاة والده، ما يجعل كوامي متعلقاً بها، ويستشيرها في كل الأمور، ومن ذلك قرار الحصول على الجنسية الإماراتية.

ويقول كوامي عن حياته في ساحل العاج: «نشأت في عائلة فقيرة، والدي توفي، وأمي من قامت بتربيتنا، ظلت تعتني بنا وتلقينا تعليماً عادياً، ولا يمكن بمجرد أن تصل إلى النجاح أن تنسى كل شي، لابد من مساعدة العائلة والفقراء، هذا واجبي، أنا لست ذلك الشخص الذي ينشر عبر حسابه ما يقوم به من واجب تجاه الآخرين».

ويتميز كوامي حين يغادر جميع الملاعب عقب نهاية المباريات بحمل كيس يضع فيه نفاياته الشخصية من بقايا الأطعمة والمشروبات واللصقات الطبية التي يستخدمها، وعن ذلك قال: «تعلمت منذ نشأتي السلوك الصحيح، والاحترام لكل مكان أذهب إليه، أريد أن أجعل المكان نظيفاً كما وجدته، وأن أضع نفاياتي في مكانها المخصص لها».

• مررت بفترة انخفض فيها أدائي، وثقة المدرب وصبره عليَّ كانا مفتاح استعادة مستواي.

• أحرز مع العين في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس.

• التحق كوامي بالعين في صيف 2021، وأصبح الخيار الأول للمدرب ريبروف على مستوى الدفاع في الفريق.