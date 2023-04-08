الوحدة يستعد لإطلالة عربية من «البرج»

يسعى فريق الوحدة لتأكيد تأهله للدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان الأندية العربية الأبطال لكرة القدم وذلك حينما يستقبل ضيفه البرج اللبناني في الساعة 22:00 من مساء اليوم على استاد آل نهيان في مواجهة الإياب بعد أن فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة، بينما يتمسك الضيوف بتحقيق حلم المستحيل الممكن إذ يحتاجون للفوز برباعية نظيفة لضمان الصعود.

ويدرك ممثل الإمارات الذي يشارك للمرة الثانية في المحفل العربي أن الاعتماد على نتيجة الذهاب قد يتسبب في خروجه من البطولة، إذ إن المفاجأة في مواجهات خروج المهزوم تحتم على «العنابي» خوض اللقاء بجدية تامة من أجل تأكيد الصعود بدون إي مطبات قد تشهدها المواجهة.

وفي المقابل، يدخل ممثل لبنان المواجهة وليس لديه ما يخسر وهو ما يجعله يخوض اللقاء بدوافع أكبر أملاً في تحقيق «ريمونتادا» والتأهل على حساب مستضيفه، وتعززت صفوف الفريق بالتحاق اللاعب حسين دقيق بمعسكر الفريق بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب تأخر حصوله على تأشيرة الدخول.

ويقام الدور الثاني من البطولة العربية أيضاً بنظام خروج المغلوب من مباراتين تقاما ذهاباً وإياباً، وتحدد أن تلعبا خلال الفترة من الثامن من مايو وحتى السابع من يونيو المقبلين.

سيواجه المتأهل من اللقاء الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي، والاتحاد الليبي، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين، لتحديد المتأهل والمنضم للمجموعة الرابعة بجانب كل من الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمتأهل من الرباعي؛ الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونوذايبور الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.