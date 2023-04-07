«بيستر» و«أفتربورن» يطاردان لقب كأس الوثبة في تكساس

يستضيف مضمار «سام هيوستون بارك» الرملي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، مساء اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 8000 دولار. وينافس على اللقب البالغ طوله 1107 أمتار، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق (المبتدئة)، وتتصدر الترشيحات المهرة «آر بي بيستر»، بقيادة أي رودريجوز، والمهر «آر بي أفتربورن» بقيادة فالديز جيمنيز، وكلاهما بإشراف جي توريز والمالك روزبروك فارم.

وتنافس على اللقب أيضاً المهرة «دبليو ام أي وايلد روزيز» لريتا ديلون، بإشراف المالكة

نفسها، وقيادة جي جودي، و«كونسكوينتلي» لمالكه ليسلي جيسوزيك، بإشراف تي جونسون، وقيادة آر جيورا، و«كولور مي جون» لبلاك بوتر، بإشراف تي جونسون، وقيادة جي بيفارال.