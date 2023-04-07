الجزيرة والنصر.. حوار «تحسين المراكــز»

يسعى الجزيرة والنصر إلى التقدم في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي الفريقان الساعة 10 ليلاً في الجولة الـ22 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. ويملك الجزيرة في رصيده 37 نقطة في المركز السادس، بينما لدى «العميد» 23 نقطة في المركز التاسع. ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب «الريمونتادا» التي حققها على حساب الوصل في الجولة الـ21 بتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، ليعود إلى الانتصارات بعدما كان قد خسر أمام شباب الأهلي وتعادل مع عجمان. ويسعى الجزيرة إلى التقدم في لائحة الترتيب، بعدما ابتعد عن سباق المنافسة على اللقب باتساع الفارق بينه وبين المتصدر شباب الأهلي إلى تسع نقاط قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

في المقابل، لا يختلف الوضع بالنسبة إلى النصر الذي حقق الفوز في الجولة الـ21 على كلباء بثلاثة أهداف دون رد، وقفز إلى المركز التاسع بعدما كان قابعاً في المركز الـ12 في الجولات الماضية. ويعيش «العميد» أفضل فتراته في الموسم الحالي بتحقيقه الفوز في ثلاث مباريات متتالية على بني ياس والعين وكلباء، ويأمل مواصلة نتائجه الإيجابية، وتقدمه في لائحة الترتيب، والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة قبل خوض نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين في مايو المقبل.