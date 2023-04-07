تراوري وكوليبالي مستمران مع الجزيرة حتى 2027

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تجديد عقد كل من المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم مقبلة. وقالت في بيان رسمي أمس: «سعداء بالإعلان عن تجديد تعاقدنا مع الثنائي المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم مقبلة، أمنياتنا لهما بالتوفيق والمزيد من النجاح مع فخر أبوظبي».

ويعد تراوري من أبرز اللاعبين ضمن فئة المقيمين، إذ انضم إلى الجزيرة في موسم 2020-2021، وكان من المؤثرين في قيادته للفوز بلقب الدوري، وأحرز خمسة أهداف في الموسم نفسه، بعدما شارك في 25 مباراة، بينما شارك في الموسم الماضي في 18 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، أما الموسم الحالي فشارك في 21 مباراة ولم يحرز أي أهداف. في المقابل، انضم كوليبالي إلى الفريق في الموسم الماضي، وشارك في سبع مباريات، بينما اعتمد المدرب كايزر بشكل أكبر على اللاعب الإيفواري في الموسم الحالي، قد شارك في 16 مباراة وأحرز هدفاً.