بطولة الشارقة الرمضانية للهوكي تنتظر اكتمال أضلاع المربع الذهبي

دخلت النسخة الثانية من بطولة الهوكي الرمضانية الثانية التي ينظمها الاتحاد الاماراتي للعبة في ملعب الاتحاد الرئيس بمدرسة الابداع الامريكية في الشارقة، مراحلها الحاسمة قبل الختام المقرر مساء السبت المقبل، اذ ظهرت ملامح الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي الذي يقام مساء الغد الجمعة، وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق لاكنور على اسبيتر بنتيجة 4-3، وفريق قرية الشعب على فريق الإمارات المتحدة 10-0 وفريق يوتي اس سي على جولدن إيجل 5-4 وشرطة الشارقة على شيما 3-1.

كما نجح فريق قرية الشعب في الفوز على يو تي اس سي 5-0 واسبيتر على مرحبا 8-1 وشرطة الشارقة على اسبيتر 8-0 وفريق الشعب على جولدن إيجل 3-0.

وبهذه النتائج ضمن فريق شرطة الشارقة التأهل الي دور نصف النهائي على صعيد المجموعة الأولى بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات قبل أن يلاقي فريق لاكنور ضمن مباريات الليلة -الخميس- والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط ويأمل في الفوز أو تحقيق التعادل في مباراته مع شرطة الشارقة وعينه على المباراة الثانية في نفس المجموعة التي تجمع فريقي مرحبا وشيما، اذ يحتل الأخير المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المجموعة الثانية يلتقي المتأهلان للدور نصف النهائي لتحديد متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني وهما داداباي بطل النسخة السابقة بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، ومطارده فريق قرية الشعب الذي نجح هو الأخر في تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والفريقان متعادلان في كل شيء حتى في فارق الأهداف 18 هدف لكلا منهما.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة بينهما ندية ورغبة في الفوز لتحقيق صدارة المجموعة وتلافي مقابلة فريق شرطة الشارقة المتألق وصيف النسخة السابقة، وفي نفس المجموعة يلتقي جولدن إيجل وفريق الإمارات المتحدة للترتيب في المجموعة.