تفوق إيطالي وروسي في "دولية أبوظبي لتنس الشاطئية"

فاز الثنائي البرازيلي اندرا باران والروسي نيكيتا بورماكين بالمركز الاول في بطولة ابوظبي الدولية لتنس الشاطئية بنسختها الاولى والمصنفة BT400، وتبلغ جوائزها 40 الف دولار والتي نظمها اتحاد الامارات للتنس بإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس وبرعاية مجلس ابوظبي الرياضي وبالتعاون مع ام باور للخدمات الرياضية. وجاء ذلك بعد فوز الثنائي البرازيلي والروسي في المباراة النهائية على الثنائي الفرنسي نيكولاس غلانتي والايطالي ماتيا سبوتو بمجموعتين للاشيء وبواقع (6-3) و(7-5).

وفي فئة السيدات فاز الثنائي المكون من الايطاليتين جوليا غاسباري ونينيا فالنتيني في النهائي على الثنائي الايطالية فلامينيا داينا والبرازيلية صوفيا جاو بمجموعتين للاشيء وبواقع (6-2) و(6-1).

وتوج الامين العام لاتحاد التنس ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس ابوظبي الرياضي سعيد المهيري بحضور عضو مجلس ادارة الاتحاد شما القمزي، الفائزين بالمراكز الاولى وسط حضور جماهيري حضر المباراتين النهائيتين.