بطاقة مباشرة للشارقة إلى المربع الذهبي لكأس السلة

منحت قرعة كأس رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، فريق الشارقة بطاقة العبور المجانية إلى الدور نصف النهائي في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 27 مايو المقبل، بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، وينافس على لقبها فرق الأندية السبعة المشاركة في هذه الفئة العمرية.

جاء ذلك في مؤتمر مراسم قرعة الكؤوس لكل المراحل السنية للموسم الرياضي 2022-2023، الذي جرى أول من أمس، في مقر اتحاد كرة السلة في دبي، وحضره كل من: الأمين العام لاتحاد كرة السلة سالم المطوع، والمدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، والسكرتير الفني المساعد للاتحاد قاسم دعدوش، ومندوبي الأندية.

وأفرزت نتائج قرعة الرجال عن مواجهات من مرحلة واحدة، تجمع شباب الأهلي مع البطائح، والوصل مع الوحدة في تمهيدي المجموعة الأولى، تحدد نتائجها هوية الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة للدور نصف نهائي الذي ينطلق 20 مايو المقبل، وينتظر خلاله فريق الشارقة، الفائز من المواجهة الوحيدة عن تمهيدي المجموعة الأولى الذي يجمع النصر مع الظفرة.

من جهتها، اقتصرت مسابقة كأس السيدات على مشاركة أربعة فرق، لتحدد القرعة مواجهتي الدور نصف النهائي الذي يلتقي فيه فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الشرقية)، على أن تجمع ثانية مباريات المربع الذهبي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى)، في مباراتين تحددان هوية طرفي النهائي، مع العلم أن مواعيد مباريات البطولة ستحدد في وقت لاحق.