اتحاد الدراجات يختتم موسمه على «طريق الحمرية»

فاز الدراج علي البلوشي، من فريق شرطة دبي بالمركز الأول للفرق (هواة مواطنين) في سباق الحمرية للطريق، آخر سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الهوائية، الذي أقيم لمسافة 75 كم، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً.

وجاء في المركز الثاني لسباق الفرق هواة مواطنين، حارب إبراهيم، من شرطة دبي أيضاً، وفي المركز الثالث سعيد البلوشي، من فريق تورك، فيما فاز خالد البلوشي بالمركز الأول في فئة هواة فردي، وجاء تورليزا إيرسنتوا ثانياً، وكاباناس ايمانويل ثالثاً.

أما سباق الفرق هواة مقيمين، ففاز بالمركز الأول الدراج مايكل تيتوري، وجاء تيسفوم أكيباماريم ثانياً، وعبدالمنعم عزام ثالثاً.

وفي سباق أكبر من 40 سنة فاز نايف المرزوقي من فريق الوثبة بالمركز الأول، وجاء رأفت عارف من شرطة دبي ثانياً، وعواد الهاملي من فريق تورك ثالثاً.