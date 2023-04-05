الوصل والعين.. مهمة «إنقاذ الموسم»

يسعى كل من الوصل والعين إلى «إنقاذ الموسم»، عندما يلتقيان عند الساعة 10 ليلاً على استاد الوصل في زعبيل، في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، إذ يسعى الفريقان إلى الحصول على أفضلية قبل خوض لقاء الإياب 14 الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وتطل ذكريات المباراة المثيرة و«الريمونتادا» التي شهدتها مواجهة الفريقين في الموسم الماضي في ربع نهائي الكأس، عندما حول الوصل تأخره أمام العين بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل عن طريق البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا.

وتشهد مباريات الفريقين في الكأس إثارة كبيرة، إذ فاز العين في نهائي 2018 بهدفين مقابل هدف، وتفوق «الإمبراطور» في ثمن نهائي نسخة 2019 بنتيجة 5-3، بينما فاز «الزعيم» في ربع نهائي 2020 بنتيجة 6-5، قبل أن يتغلب «الأصفر» الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الفريقان اللقاء بتركيز كبير، بعدما ابتعد كل منهما بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بتعادل العين على ملعبه مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق، ليحتفظ «فرسان دبي» بصدارة لائحة الترتيب بفارق خمس نقاط عن البنفسج قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، أما الوصل أهدر فرصة الاقتراب من الصدارة، وخسر على ملعبه أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف، وابتعد بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي.

وتعد بطولة الكأس هي الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى «الفهود» لتحقيق لقب في الموسم الحالي، وتتويج الموسم الاستثنائي الذي قدمه الفريق عقب التغييرات العديدة التي طالت «الأصفر» على مستوى إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، إذ يأمل المدرب أنطونيو بيتزي أن يتأهل الوصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2018، وأن يحقق أول لقب محلي له منذ الفوز بالثنائية التاريخية الدوري والكأس في موسم 2006-2007.

أما العين فيخوض اللقاء بهدف تحقيق نتيجة تسهل من مهمته في لقاء الإياب على ملعبه، خصوصاً أن «الزعيم» بات يركز بشكل كبير على مسابقة الكأس، بعدما خسر لقب كأس السوبر أمام الشارقة، وتعقدت مهمته في الدوري، بينما سيخوض أيضاً نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر في مايو المقبل.

من جانبه، وعد مدافع فريق العين، البرازيلي إيريك جورجينيس، جماهير «الزعيم» بتحقيق الفوز اليوم، وقال إنهم في أتم الجاهزية لمواجهة منافسهم، وأنهم يدركون جيداً ما المطلوب منهم كلاعبين في المباراة.

وأكد في مؤتمر صحافي: «أعد جمهور العين بأننا سنجتهد كفريق من أجل إسعادهم، من أجل تحقيق النتيجة القوية، وإهدائهم الفوز في زعبيل».

وأضاف: «العين نادٍ كبير، ويعمل دائماً من أجل إسعاد جماهيره بتحقيق أفضل النتائج، ورغم أننا لم نحقق الفوز في آخر مباراتين، غير أن الفريق قدم مستوى جيداً، لكن لم يحالفه التوفيق، ونحن عازمون على ترجمة الأداء الجيد إلى نتائج قوية والعودة إلى طريق الانتصارات بداية من مباراة اليوم».