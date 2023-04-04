الوحدة يأمل صعود قمة «البرج» في كأس الملك سلمان

سيكون استاد آل نهيان في الساعة 10:00 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة الوحدة والبرج اللبناني، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وسيكون «العنابي» هو الفريق الضيف في لقاء اليوم، وذلك بعد موافقة الفريق اللبناني على خوض لقاءي الذهاب والإياب في أبوظبي.

وهي المرة الثانية التي يظهر فيها الوحدة في المحفل العربي، بعد الأولى التي كانت في نسخة 2017، وهي مشاركة للنسيان، خصوصاً أن «العنابي» خرج من مرحلة المجموعات بثلاث هزائم، أمام كل من نصر حسين داي الجزائري، والأهلي المصري بالنتيجة نفسها صفر-2، والفيصلي الأردني 1-2.

وكان «العنابي» اختتم تحضيراته لمواجهة اليوم من خلال سلسلة من التدريبات على ملعبه، وكانت مواجهة الدوري التي جمعته بفريق الشارقة يوم الجمعة الماضي بمثابة «بروفة» جيدة للمدرب واللاعبين لاختبار جاهزيتهم لخوض اللقاء.

ويأمل الوحدة أن تكون البطولة العربية فاتحة خير عليه، خصوصاً أنه يسعى لإنقاذ موسمه بعد الخروج المبكر من كأس رئيس الدولة، ومن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأن فرصته في المنافسة على لقب الدوري أصبحت ضئيلة مع فارق النقاط الخمس بينه وبين شباب الأهلي «المتصدر».

في المقابل، يدخل البرج المباراة مدججاً بعناصر مجمعة من معظم أندية الدوري اللبناني، بعد أن وافقت أغلبية الأندية على منحه لاعبيها للمشاركة في المحفل العربي، أملاً في تمثيل لبنان على أكمل وجه، على الرغم من حالة الاستياء التي انتابت بعضاً من الأندية، نظراً لتسمية الاتحاد اللبناني فريق البرج للمشاركة في البطولة. وعزز الفريق قائمته باثنين من حراس المرمى البارزين، هما هادي مرتضى من التضامن صور، وأنطوان الدويهي من السلام زغرتا، وشهد خط الدفاع التعاقد مع محمد الحسيني من الصفاء، وقائد العهد حسين دقيق، وقائد الصفاء زين طحان، وفي الوسط بلال صباغ، وزميله في العهد النيجيري إيمانويل أوبيري، والغيني منساه كوناتي، والهدّاف السنغالي بوكونتا سار من الحكمة.

وستجدد المواجهة بين الفريقين، السبت المقبل، في مباراة الإياب التي ستقام على الملعب ذاته، وفي التوقيت نفسه، وهي المباراة التي ستحسم هوية المتأهل رسمياً للدور القادم الذي سيواجه فيه المتأهل من لقاء الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

• البرج يدخل المباراة مدججاً بعناصر مجمعة من معظم أندية الدوري اللبناني.



• الوحدة سيكون «ضيفاً في أرضه».. الذهاب والإياب في أبوظبي.

• «العنابي» تلقى 3 هزائم في مشاركته الأولى وخرج من دور المجموعات.

تشكيلة الوحدة

■ الحارس: محمد الشامسي.

■ الدفاع: علاء زهير، أحمد راشد، لوكاس بيمنتا، محمود خميس.

■ الوسط: عبدالله حمد، طحنون الزعابي، الآن ماركيز، ادريان داسيلفا.

■ الهجوم: ماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.