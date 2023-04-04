افتتاح كأس الماسترز للبولو اليوم

تنطلق في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، منافسات كأس الماسترز للبولو 2023، بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 8 جول، وستقام اليوم مباراتين، حيث يقص شريط الافتتاح فريق «مونت هيسكث» وفريق «ذئاب مهرة»، ويمثل فريق «مونت هيسكث» (6 جول) كل من لورين ديكسون وجورجينا بريتني وتوماس بلاسيوس وجوني جود، بينما يمثل فريق ذئاب مهرة (8 جول) كل من رجا أبوالجبين وطارق الحبتور وحبتور الحبتور وجوليرمو كوينتو.

وفي الرابعة والنصف عصراً، يلتقي فريق «الحبتور إيه إم» وفريق «بن دري لامار» وينتظر أن يمثل فريق الحبتور إيه إم (7 جول) كل من الشيخة عليا آل مكتوم ومحمد الحبتور وبالي أوركويزا ودياز البريدي، بينما يمثل فريق بن دري لامار (8 جول) كل من ريان العجاجي وراشد بن دري ومحمد بن دري وتوماس أريارتي، وسيشهد يوم الخميس المقبل مباراتي الدور قبل النهائي، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل.