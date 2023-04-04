النصر يحجز مقعده في نهائي دوري السلة على حساب الشارقة

حجز فريق السلة في نادي النصر مقعده في الدور النهائي لبطولة الدوري العام، بعد أن نجح، أول من أمس، في تجديد فوزه على مضيفه الشارقة بنتيجة (99-87)، في مباراة جمعتهما لحساب إياب الدور نصف النهائي، مع العلم أن النصر فاز ذهاباً بنتيجة (78-75).

ويلتقي النصر في الدور النهائي الذي يستهل منتصف الشهر الجاري بنظام (بست أوف 3)، الفائز من المواجهة «الفاصلة» والثالثة في لقاء شباب الأهلي والوصل التي ستقام في التاسع من الشهر الجاري، بعد أن تعادل الفريقان بعدد مرات الفوز في نصف النهائي، بفوز «فرسان دبي» ذهاباً بنتيجة (96-83)، ونجاح «الإمبراطور» مساء الجمعة الماضي، في رد اعتباره بالفوز إياباً بواقع (79-68).

ويدين النصر في انتصاره إلى تألق محترفه الأميركي سيكو ويغس، بنيله لقب أفضل مسجل في المباراة، برصيد 33 نقطة، بجانب تألق صالح سلطان صانع ألعاب الفريق صاحب رصيد 16 نقطة.