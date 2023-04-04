شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، تنوعاً في الاختيارات، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم»، المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حل كل من جمهور شباب الأهلي والمدرب ليوناردو جارديم وحارس البطائح زايد الحمادي ولاعب الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي، وزميله علي مبخوت في قائمة الأفضل في الجولة المنصرمة.

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