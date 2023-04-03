اتحاد الإمارات لكرة القدم يكثف تحضيراته لنصف نهائي "أغلى البطولات"

كثف اتحاد الإمارات لكرة القدم استعداداته لإقامة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023، إذ تقام المواجهتان، الأربعاء (الساعة 10:00 مساء)، وسيستضيف فريق الشارقة في ملعبه فريق عجمان، فيما يستقبل فريق الوصل نظيره العين على ملعبه في زعبيل.

وقال اتحاد الكرة في بيان اليوم الإثنين: "حرص فريق العمل باتحاد كرة القدم على إكمال كافة الجوانب التنظيمية منها الاجتماعات التنسيقية التي حضرها مسؤولو إدارة المسابقات والإعلام وممثلو الأندية والجهات المعنية وصولاً إلى طرح تذاكر المباريات إلكترونياً, وكذلك الاجتماعات المتواصلة مع القنوات الناقلة والرعاة".

بدوره، تمنى عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش التوفيق للفرق الأربعة التي تأهلت إلى نصف النهائي، مؤكداً أن جميعها تستحق الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من البطولة بعد أن قدمت مستويات مميزة في المراحل السابقة.

وقال رئيس لجنة المسابقات: "شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفرق في كل مراحلها، ومن المؤكد أن الفرق التي تأهلت هي الأجدر والأحق بالمشاركة في مرحلة نصف النهائي.. نترقب مزيداً من الإثارة والتشويق في المباريات المقبلة التي تعد حاسمة ومصيرية للفرق الأربعة المتنافسة للحصول على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية".

وأكد بن درويش أن اتحاد كرة القدم حريص على تنظيم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وفق أعلى معايير الجودة والتميز, كونها البطولة الأغلى في مسابقات كرة القدم الإماراتية، ويجب أن تخرج بالصورة التي تتناسب مع قيمتها العالية.

وقال: "كافة التحضيرات اكتملت لانطلاقة مواجهتي نصف النهائي في مرحلة الذهاب، ونأمل أن تستمتع جماهير كرة القدم الإماراتية بأداء راق وجميل في المباراتين، خاصة وأنهما تقامان في أجواء رمضانية رائعة، وقد حرصنا في اتحاد الكرة على طرح تذاكر الدخول منذ وقت مبكر، لمساعدة الجماهير على حجز التذاكر بسهولة ويسر لتتمكن من مساندة فرقها".