الشارقة ينجح في «تحدي مليحة» ويتمسك بصدارة دوري اليد

واصل حامل اللقب فريق الشارقة حملة الدفاع عن لقبه في دوري «أقوياء اليد»، بتحقيقه لانتصار مستحق على ضيفه مليحة، جاء بفارق تسعة أهداف وبنتيجة (36-27)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من الدور النهائي للبطولة، والتي سجلت أيضاً انتزاع النصر على أرضه فوزاً صعباً على دبا الحصن بواقع (31-29).

واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضية، بإقامة مباراتين، نجح خلالهما فريق شباب الأهلي في العودة من صالة مضيفه الوصل بانتصار مستحق بنتيجة (34-25)، وانتزاع العين لفوز صعب على ضيفه الجزيرة بفارق هدف وحيد بواقع (26-25).

وعاد الشارقة إلى فرض نفسه شريكاً على شباب الأهلي في صدارة الترتيب العام برصيد 11 نقطة لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن العين في المركز الثالث، وقفز النصر إلى المركز الرابع برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من مليحة والجزيرة والوصل الذين تشاركوا المركز الخامس، وليقبع دبا الحصن في المركز الثامن والأخير برصيد ثلاث نقاط.

ونجح الشارقة في تسيد مجريات لقاء ضيفه مليحة، بعد شوط أول انهاه «الملك» متقدماً بفارق سبعة أهداف وبنتيجة (20-13)، قبل أن يواصل الشارقة توسيع الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة لمصلحته (36-27).

بدوره، فرط دبا الحصن بفرصة انتزاع فوزه الأول في الدور النهائي، بإنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق الهدف الواحد وبنتيجة (12-11)، قبل أن يتمكن لاعبو «العميد» في استعادة اتزانهم في الشوط الثاني نحو انتزاع فوزهم الصعب في نهاية المباراة بفارق الهدفين وبنتيجة (31-29). ويستكمل الدور النهائي في 7 و8 أبريل الجاري، لحساب الجولة الرابعة، التي تستهل بحلول دبا الحصن ضيفاً على الجزيرة، ولقاء النصر مع مضيفه مليحة، وتتبع بلقاء قمة الدوري، حين يستقبل شباب الأهلي فريق الشارقة، ويسدل الستار بلقاء صالة الوصل والعين الذي يقام على صالة نادي الأخير.