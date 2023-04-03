نجوم عالميون يزينون منافسات الطائرة في «ند الشبا»

استهلّ فريق الإمبراطور حملة دفاعه عن لقب بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا بنجاح، وذلك بالفوز على فريق الشبابي 3–1، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، ضمن الجولة الافتتاحية. واحتاج الإمبراطور إلى ساعة واحدة و39 دقيقة لانتزاع الانتصار الأول له في البطولة. وتألق في صفوف الإمبراطور، المحترف الليبي أحمد أبولبابة الذي خطف الأنظار، وأسهم بقسط وافر في الفوز. وحقق فهود زعبيل انطلاقة قوية في الجولة الأولى بتغلبه على «إتش إم إس» 3–1 في مباراة امتدت ساعة واحدة و34 دقيقة.

وشهد اليوم الأول للبطولة وجود عدد كبير من نجوم المنتخبات العالمية من ألمانيا وأستراليا وهولندا وكوبا وليبيا، وغيرها، ليصل عدد اللاعبين المقيدين في قوائم الفرق المشاركة إلى 37 جنسية مختلفة. وضم الإمبراطور نخبة من هؤلاء النجوم، بينهم الألماني كريستيان فروم، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة العالم وبطولة الألعاب الأوروبية، كما قاد فرقاً أوروبية عديدة للفوز بميداليات ذهبية في مختلف البطولات، والإيطالي دانيلي مازونيه الذي فاز في بطولة العالم للأندية والدوري الأوروبي للمحترفين «تشامبيونز ليغ»، وحقق العديد من الألقاب الأوروبية، والليبي أحمد أبولبابة الذي فاز مع فريق دايغيون الكوري الجنوبي بلقب الدوري الكوري وكأس كوفو الكوري، وقاد فريق أوك نيس للفوز بكأس صربيا وقاد فريق ميركور السلوفيني للفوز ببطولة وسط أوروبا والفوز بدوري وكأس سلوفينيا.

كما يشارك في البطولة الأسترالي آراش دوسانغ الذي قاد برلين الألماني للفوز بكأس ألمانيا والسوبر الألماني، وقاد فريق الهيئة الأسترالية للرياضة للفوز بالدوري الأسترالي، كما فاز مع أندية أوروبية بالعديد من الألقاب، ويشارك أيضاً الإيراني أمين إسماعيل، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا، وحقق بطولة آسيا للأندية، والنجم الكوبي دیوید فیل الفائز بالعديد من الألقاب العالمية، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أميركا وبرونزية العالم، وقاد كابيتالينوس للفوز بالدوري الكوبي، وفاز مع بيلشاتو البولندي بالدوري والكأس وكأس السوبر البولندي، وبرونزية الدوري الأوروبي للمحترفي تشامبيونز ليغ وكأس العالم للأندية، ولعب مع العديد من الأندية الفرنسية والألمانية والبولندية.

وأكد هؤلاء النجوم في تصريحات صحافية سعادتهم بالمشاركة في دورة ند الشبا، وتمنياتهم أن يستمتع الجمهور بمنافسات قوية في الكرة الطائرة، وقال الهولندي مارتين غاردن: «هذه تجربتي الأولى للعب في دبي، والمشاركة في دورة ند الشبا الرائعة، أحببت أجواء البطولة، واستمتعت باللعب، وكان مستوى فريقنا ممتازاً في أول مباراة ومسرور بالفوز فيها، ونستعد للفوز في جميع المباريات».

وفي بقية المنافسات، شهدت ضربة البداية لسلة الكراسي المتحركة التي انطلقت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، فوز «دائرة المالية» على «محاكم دبي» بفارق نقطة 23-22، وفوز «القيادة العامة لشرطة دبي» على «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنتيجة 35-15، ودشن «هيئة الطرق والمواصلات» مشواره بالفوز على «أبيلتي لايف» بنتيجة 20-8، وفوز «بلدية دبي» على «هيئة تنمية المجتمع» بنتيجة 27-25.

روبن وأندريا في نهائي البادل تنس

تمكن الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال من بلوغ المباراة النهائية من منافسات فئة الاتحاد الدولي (الذهبية) في البادل، وذلك بعد الفوز على راؤول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز بمجموعتين دون رد بواقع 6–2 و6–4. ويلتقي ريفيرا وميركادال في النهائي الثنائي المكون من بنيامين تيسون وفيكتور مينا، اللذين ضمنا تأهلهما على حساب ماريو أورتيغا وكارلوس مارتي بفوزهما عليهما بمجموعتين دون رد 6–4 و6–3.

• «الإمبراطور» يدشن دفاعه عن لقبه في الطائرة بالفوز على «الشبابي»، وانتصار «فهود زعبيل» على «إتش إم إس».