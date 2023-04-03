عضو

طلب عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري المحترفين من جمهور فريقه، عقب الجولة الـ21، عدم إهدار المكاسب التي حققها الفريق في الموسم الحالي، وذلك عقب خسارته غير المتوقعة وحزن المشجعين، مشيراً إلى أنه يجب دعم اللاعبين حتى نهاية الموسم.

مصفوت

قال رياضيون إن التجربة الناجحة التي يحققها نادي مصفوت في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، التي قادته لمزاحمة أندية حتا ودبا الحصن والإمارات على الصعود إلى «المحترفين»، تعكس قيمة الجهود الفنية والإدارية المبذولة.

إيسايلا

رفض مدرب بني ياس، الروماني إيسايلا، الحديث عن استمراره مع الفريق الموسم المقبل، مكتفياً بالقول إنه لا يريد الحديث في هذا الأمر حالياً، مؤكداً أن الموسم الحالي صعب جداً، وكل تركيزه مع فريقه في الوقت الراهن.