الوصل يفرض «الفاصلة» على شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

فرض فريق السلة في نادي الوصل مباراة ثالثة فاصلة على شباب الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري العام، بعد نجاح «الإمبراطور» على أرضه في انتزاع فوز مستحق على «فرسان دبي»، جاء بفارق 11 نقطة وبنتيجة (79-68)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب إياب المربع الذهبي، وكان لقاء الذهاب في 24 مارس الماضي انتهى لمصلحة شباب الأهلي بواقع (96-83).

وقضى نظام الدور نصف النهائي، أن يقام بمواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين بعد مرات الفوز، وهو ما تمكن من تحقيقه الوصل في إحالة بطاقة التأهل للنهائي مع شباب الأهلي إلى «الفاصلة»، التي ستقام يوم السبت المقبل.

ونجح الوصل في نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (21-19 و26-12)، فيما لم يشفع للاعبي شباب الأهلي نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (22-19 و15-13) التي لم تكن كافية لـ«فرسان دبي» في العودة بنتيجة المباراة. يذكر أن الفائز من الأهلي والوصل، سيلاقي في الدور النهائي في 15 الشهر الجاري الفائز من موقعتي الشارقة والنصر في نصف النهائي، مع العلم أن «العميد» الفائز في الذهاب (78-75) على بُعد خطوة من النهائي، شريطة تكراره الفوز في موقعة الإياب التي جرت مساء أمس.