دبا الفجيرة يتشبث بأمل البقاء في لقاء خورفكان

يستقبل دبا الفجيرة ضيفه خورفكان في الـ10 من مساء اليوم، لحساب الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، وعينه على تحقيق فوز ثمين يحسّن من خلاله حظوظه بالبقاء، على الرغم من فارق النقاط الواسع بينه وأقرب منافسيه، إذ يبلغ رصيد دبا الفجيرة ثماني نقاط في المركز قبل الأخير، بينما رصيد خورفكان 21 نقطة في المركز التاسع.

ويتطلع دبا الفجيرة المنتشي بالفوز على بني ياس في الجولة الماضية بهدفين نظيفين إلى تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث للاقتراب التدريجي من المنطقة الآمنة، خصوصاً أن الفريق يتمتع بإمكانات فنية جيدة، خصوصاً في الخط الهجومي، الذي يوجد فيه البرتغالي فابيو جونكالفيس، ومواطنه إيلتون فيليبي، إضافة إلى البرازيلي أنتونيو فاليمور.

في المقابل، يتطلع خورفكان لاستعادة نغمة الانتصارات المتوقفة منذ الفوز على الشارقة بهدف نظيف قبل أربع جولات، وتعويض الخسارة أمام شباب الأهلي (3-1) في الجولة الماضية، وتعزيز انتصاره على دبا الفجيرة الذي حققه في مرحلة الذهاب.