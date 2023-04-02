النصر يسعى إلى استمرار الصحوة في تحدي كلباء

يخوض النصر مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف اتحاد كلباء، عند الساعة الـ10 من مساء اليوم في استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ويبحث «العميد» عن استمرار الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي لأول مرة هذا الموسم، بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على كل من بني ياس والعين على التوالي.

ويحتل النصر المركز الـ10 برصيد 20 نقطة، مقابل 26 نقطة لفريق اتحاد كلباء الذي كان قد بدأ بشكل مميز، وكان قريب من الصدارة، قبل أن يخسر عدداً كبيراً من النقاط في المباريات الأخيرة ويبقى بالمركز الثامن، وكانت آخر مبارياته التعادل أمام الوصل بهدف لكل فريق.

والفوز في مباراة اليوم يدفع بالنصر إلى منطقة الوسط، ولكن في المقابل يواجه الفريق عقبة صعبة، حيث يغيب عنه عناصر مميزة بداية من حسين مهدي، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، إضافة إلى حمدان الكمالي وعبدالعزيز صنقور.