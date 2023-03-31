"الاسطبلات الوطنية" تخطف الأضواء" بثلاثية في "التاج العربي" للخيول

خطفت الاسطبلات الوطنية، بإشراف المدرب هلال العلوي الأضواء بسيطرتها على الجولات الثلاث ضمن بطولة التاج العربي، في السباق الختامي للخيول بنادي أبوظبي للفروسية، الذي تضمن 6 أشواط بلغت إجمالي جوائزها 690 ألف درهم.

جاءت الهيمنة للاسطبلات الوطنية بتفوق "آر بي كينج ميكر" بقيادة أنطونيو فريزو، على منافسيه في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي أقيمت أمس بعدما فاز بالجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر، فيما جاء ثالثاً في الجولة الثانية لمسافة 2200 متر، التي فاز بها "جو ستار" بقيادة تاج اوشي.

و أظهر "بو دي سولي" لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة أوسكار شافيز، قدرات عالية في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ليتفوق على منافسيه بزمن 1:19:06 دقيقة.

وواصل الجواد "برجة" للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، إبهاره المتميز، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وحقق فوزه الثاني هذا الموسم، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب جزيرة ياس، بزمن 1:32:42 دقيقة.

وانتظر "إي أس سوداني" لسالم علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة فرناندو جارا، جهاز " الفوتوفينيش" إعلان فوزه الصعب أمام منافسه القوي "ايه اف مرموق" في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة السعديات، بزمن 1:46:77 دقيقة.

وحصد الجواد "تاجر" لاسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، فوزه الثالث هذا الموسم، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر على لقب جزيرة الريم، بزمن 2:33:32 دقيقة. وحقق "تشوزن مارك" فوزه الثالث هذا الموسم، في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على لقب جزيرة المارية للخيول المهجنة الأصيلة، بزمن 1:37:25 دقيقة.

وبانتهاء سباقات مضمار أبوظبي، حصد خالد خليفة النابودة بطولة الملاك محققاً 18 فوزاً، وأرنست أورتيل بطولة المدربين ب 18 فوزاً، والفارس الأيرلندي تاج أوشي بطولة الفرسان ب 22 فوزاً.